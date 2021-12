I Matrioska in uno speciale concerto di Natale a Milano. Orari e biglietti

Mercoledì 22 dicembre al Circolo Arci Bellezza si esibiranno dal vivo i Matrioska.

Il gruppo torna live in formazione elettrica per uno speciale e unico concerto di Natale, sul palco del circolo Arci Bellezza: una notte in levare per ripercorrere le tappe salienti della discografia della band, con le canzoni chiave dei dischi che hanno segnato un’epoca e molto di più.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.

Ingresso con Tessera Arci e Green Pass.