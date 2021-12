Gratosoglio, un concerto di Natale per beneficenza con la Nazionale Hip Hop

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 17 Dicembre arriva uno speciale appuntamento a Gratosoglio, con il concerto di beneficenza Play2Give4Christmas della Nazionale Hip Hop. Tanti i giovani e giovanissimi coinvolti, con l’entusiasmo e la generosità che da sempre caratterizza le iniziative della Nazionale Hip Hop.

Il concerto

L'evento sarà un’occasione di condivisione e grande divertimento ma soprattutto un modo per raccogliersi attorno a una comunità, quella del quartiere Gratosoglio e di Milano tutta, mettendo al centro la musica e il bene comune.

A "Play2Give4Christmas" parteciperanno nomi noti della scena Hip Hop e rap milanese ma non solo: un concerto che avrà per protagonisti Lanz Khan, Jangy Leeon, Kest, Albert, Zuno, Ted Bee e tanti altri. Al termine della serata ci sarà anche un momento di confronto per votare tutti insieme le iniziative che saranno protagoniste del Play2Give4Christmas, le realtà cioè a cui andranno i fondi raccolti durante l’occasione di beneficenza.

“A noi piace stare in mezzo alla gente. Portiamo le nostre attività nelle periferie, luoghi in cui troviamo sempre gente autentica, vicina a quel tipo di scambio umano tra persone diverse che vogliamo trasmettere. Questo Play2Give4Christmas a Gratosoglio rappresenta l'essenza della Nazionale Hip Hop: osservare, ascoltare, parlare, giocare e suonare”, commenta Michele Michelazzo, Presidente della Nazionale Hip Hop.

I nominativi delle associazioni sono emersi direttamente dai ragazzi, a seguito della quadrangolare di calcio, tenutasi il 19 Novembre a Gratosoglio, organizzata tra le squadre del quartiere e la Nazionale Hip Hop, il tutto coadiuvato dal prezioso supporto di Don Giovanni Salatino, Gianmarco Duina e della Onlus Altro Pallone. In questa occasione di sport, musica e buon cibo, i ragazzi hanno trovato modo di raccontare le realtà per loro

meritevoli di visibilità e fondi.

Un concerto che scalda questo inverno unendo i ragazzi del quartiere, facendo qualcosa di grande.