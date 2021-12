Verso il Natale. il concerto al tempio valdese

L’appuntamento al Tempio Valdese con un programma tutto dedicato al Natale ormai è diventato una tradizione!

Verso il Natale, il quarto concerto della IX edizione di Musica a Tempio, la rassegna ideata otto anni fa da Mimma Guastoni e ospitata al Tempio Valdese di Milano si terrà l’11 dicembre.

L’Ensemble vocale del Giglio e il Duo Raïssa (sassofoni) eseguiranno brani di compositori che vanno da Bruno Bettinelli a Livio Cavallo, da Arvo Pärt a William Walton.

PROGRAMMA

Bruno Bettinelli

Domine convertere (1993)

Canite Tuba (2001)



Sergio Sentinelli

Pater Noster (2013)



Scivolando sui muri dei nostri grigi corpi (1993)

Testo: da un madrigale di Alfonso Ottobre, 1990



Riuscirà la nostra voce (2011)

Testo: dalla raccolta di poesie Bambole mute (1999) di Antonella Mei



The waning moon (2005)

Testo: Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822) da The triumph of life, 1822



Livio Cavallo

Il cuore veglia (2020)

Testo: Cantico dei Cantici 5,2



Alessandro Kirschner

Fantasia, da “Trittico italiano” (2000)

Testo: Umberto Saba (1883-1957), da Parole, 1934



Interludio di Sassofoni

Musiche di Christian Lauba e David Salleras Quintana



Ola Gjeilo

Ubi caritas (2001)

Testo: inno gregoriano attribuito a S. Paolino II d’Aquileia (750ca.-802)



Arvo Pärt

Morning star (2007)

Testo: preghiera sulla tomba di St Bede (VII-VIII sec) nella Cattedrale di Durham



Robert Lucas de Pearsall

Light of my soul (1838)

Testo: da Leila: o l’Assedio di Granada, Edward G.E. Bulwer-Lytton (1803-1873), 1838



Julio Dominguez

Canto no berce (1997)

Testo: Martín Caeiro, alias Fernando Pessoa (1888-1935)



Zoltan Kodaly

Veni Emmanuel (Adventi ének) (1943)



David Willcocks

Christ was born on Christmas day (1975)

Testo inglese: John Mason Neale (1818-1866); melodia: Resonet in laudibus, sec. XIV



William Walton

Make we joy now in this fest (1931)

Testo e melodia: carol inglese (XV sec.)





Duo Raïssa - Filippo Ansaldi e Riccardo Berutti (‍sassofoni)