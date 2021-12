Concerto natalizio con le voci liriche

L’ associazione "Art & Music Insieme" vi invita al "Concerto di Natale con le Voci Liriche".

Una serata di grande Cultura, Arte, Musica e Bellezza per avvicinare anche i neofiti alla magia della Lirica e al “Bel Canto” in programma nella suggestiva "Sala delle Arti" del Circolo Filologico Milanese ( Via Clerici, 10)

Il programma molto ricco, esclusivo e coinvolgente: includerà i famosi duetti d’Opera ed Operetta, le Romanze da Salotto, le celebri Canzoni Natalizie e Classiche Napoletane.

INGRESSO GRATUITO!

E' gradita la prenotazione:



mail: artemusic.insieme@gmail.com