Concerto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie

Nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria delle Grazie si esibirà venerdì 14 giugno alle 21:00 il M° Z. Randall Stroope con il suo coro The New American Voices.



Il programma comprende musiche di G. Gabrieli, J.S. Bach, Z. Randall Stroope, Arvo Pärt, C. Stanford, TL. Da Victoria, W. Harris e spirituals

Z. Randall Stroope è un celebre Compositore e Direttore d’orchestra statunitense che ha al suo attivo concerti in 26 paesi e 200 composizioni musicali. È Direttore Artistico di due festival musicali estivi in Europa ed ha diretto durante celebrazioni liturgiche in Vaticano in ben 12 occasioni. Recenti impegni come direttore ospite includono Hong Kong, Roma, Barcellona, Singapore, Berlino, Salisburgo, Stoccolma e Vienna. Negli Stati Uniti ha diretto 56 concerti alla Carnegie Hall e alla Chicago Orchestra Hall, diversi cori e numerosi seminari e spettacoli presso diverse università ed in occasione di vari festival.

E’ fondatore e direttore di The New American Voices, un ensemble professionale dedita a concerti e registrazioni che ha sede a Dallas/Fort Worth.

Il M° Stroope è diplomato in canto e pianoforte ed ha un dottorato in direzione ; sua insegnante durante il post-laurea è stata Margaret Mills, direttrice del coro della Chicago Symphony Orchestra. Ha studiato Composizione con Cecil Effinger e Normand Lockwood, entrambi studenti di Nadia Boulanger, famosa insegnante e compositrice francese allieva di Gabriel Fauré.

Le sue composizioni corali – le più conosciute delle quali sono Conversion of Saul, Lamentaciones de Jeremias, Amor de mi Alma, Christi Mutter, We Beheld Once Again the Stars, Judaskuss, Go Lovely Rose, The Pasture, Revelation, Homeland, I Am Not Yours, Caritas et Amor, Song to the Moon e Inscription of Hope – hanno venduto oltre quattro milioni di copie. Il suo ciclo corale – Four Sonnets of Garcilaso de la Vega (che comprende anche Amor de mi alma) è uno dei suoi lavori più eseguiti. I suoi lavori più articolati e complessi comprendono: Hodie! (This Day) per Coro misto, Ottoni, Organo e Percussioni, Carmina Pax (un’opera della durata di mezz’ora, presentata per la prima volta nel 2018) per Coro misto, Orchestra, Voce bianca solista e Baritono, American Rhapsody per Coro misto e Quintetto d’Ottoni o Archi, e il suo ciclo di canzoni per voce solista, Love’s Waning Seasons. Ha pubblicato molte opere strumentali, tra cui Fanfara (per Ottoni, Percussioni e Organo) e Amor de mi alma (per ensemble di Fiati).

Come Direttore ospite, Randall ha diretto 24 festival musicali internazionali estivi in Italia, Germania, Canada, Irlanda, Spagna e Inghilterra. Ha tenuto masterclass estive per Feniarco (Italia) nel 2016 e nel 2018.





