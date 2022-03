Not moving e the brightest room in concerto a Milano

DRYNAMIL SATURDAY CONCERTS EP. 9 NOT MOVING LTD + THE BRIGHTEST ROOM

SABATO 26 MARZO ORE 22



NOT MOVING LTD

Lilith, Dome La Muerte e Antonio Bacciocchi registrarono insieme per l'ultima volta nel 1988. Ne uscì l'epitaffio alla formazione storica dei Not Moving, l'album "Flash on you". Da allora le cose sono radicalmente cambiate, nella musica, nella società, nella cultura, soprattutto nei cuori e nelle anime dei protagonisti. In mezzo, ognuno ha ricominciato e finito migliaia di volte, sempre da un'Altra parte.

Ora di nuovo a fianco (con Iride Volpi) con un nuovo album (dopo il veloce assaggio del singolo "Lady Wine" di due anni fa). "Love Beat" è l'esatta rappresentazione di ciò che sono i NOT MOVING LTD, un'entità artistica che fa ovvio riferimento al passato e alle radici ma guarda costantemente in avanti. I nove brani sono frutto di un lungo, combattuto e sincero percorso attraverso tutto quello che possiamo definire ROCK 'n' ROLL. Niente di più, niente di meno. "When you went this way I went that way Where are we going? We're Not Moving (LTD)"



THE BRIGHTEST ROOM

In giro dal 2017, canzoni di tre minuti frizzanti e fresche con momenti oscuri a tratti,

i testi sono ritratti della vita urbana con le nevrosi, i momenti felici, quelli tristi, quelli medi, sempre con ironia.

La noia è bandita dal set dei TBR, che compongono i brani evitando di dilungarsi inutilmente o

far vedere quanto si è bravi, catturare istanti ed evocare sensazioni è molto più importante per loro.

Hanno all'attivo 2 album "Exit" (2016) e "Run" (2021) che fanno parte di una trilogia sulle esperienze

personali di Valo, autore dei brani.



Line up:

Andrea: chitarra, arpeggi argentei e cascate di effetti

Enzo: basso e cori

Giacomo: batteria felpata o assassina quando occorre, cori

Valo: canta e produce suoni scintillanti con la lead guitar



Sottoscrizione 10 euro.

Cena 10 euro

C.I.Q. via Fabio Massimo 18 Milano

M3 Porto di Mare a 100 metri (c'e' l'uscita che vi porta comodamente al CIQ!).

ingresso con GREEN PASS



Prenotazione consigliatissima!