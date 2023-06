Tutto esaurito all'Arcimboldi per la band ucraina Okean Elzy

Due ore di concerto e patriottismo: la band ucraina Okean Elzy fa il tutto esaurito al Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 9 giugno, una delle tappe del tour europeo di beneficenza "Help for Ukraine" (tra le città, Berlino, Varsavia, Praga e Madrid) per sostenere i programmi d'aiuto per il proprio popolo. Un'occasione da non perdere, la data milanese della band, per la folta comunità ucraina che vive in Italia. E gli ucraini hanno risposto, riempiendo ogni settore del teatro e mostrando con orgoglio bandiere, t-shirt e sciarpe giallo-blu, ma anche cantando l'inno nazionale prima dell'esibizione.

Acclamati per tutto il concerto, gli Okean Elzy hanno proposto il loro rock e le hits che li hanno resi più famosi, tra cui Ne tvoya viyna, Misto Marii (dedicata a Mariupol), Bez boyu, chiudendo con Obyimi, diventata un simbolo della speranza che la guerra finisca. Popolarissimi in patria, gli Okean Elzy sono stati fondati nel 1994 dal frontman Svyatoslav Vakarchuk, un personaggio eclettico e carismatico: classe 1975, è laureato in fisica teorica, primo vincitore ucraino di "Chi vuol essere milionario?", deputato nel 2007 per una coalizione filo-europeista e poi fondatore, nel 2019, del partito Holos ("Voce"), con cui è stato eletto in Parlamento per la seconda volta; nel 2022, dopo l'inizio della guerra su larga scala, ha preso parte alla difesa territoriale della città di Lviv e poi si è esibito in diverse occasioni, sia per raccogliere fondi sia per alleviare la vita dei soldati impegnati sul fronte. Ma anche come ospite al concerto dei Coldplay a Bruxelles.

All'Arcimboldi, Vakarchuk si è rivolto prevalentemente in ucraino al pubblico, intervallando però alcune frasi anche in inglese, per ringraziare lo Stato italiano per il supporto all'Ucraina. Ha ricordato lo scopo benefico del concerto e ha raccontato di avere più volte visitato i soldati ucraini al fronte, durante la guerra, ricevendo da loro l'energia necessaria ad andare avanti. Oltre che per i soldati, il cantante si è esibito in questi mesi anche per i rifugiati interni, ad esempio a Lviv. Inoltre la band, il 24 aprile 2022, è stata protagonista di un concerto di beneficenza (in diretta tv in 22 paesi) tenutosi nei sotterranei della metropolitana di Kyiv, grazie a cui sono stati raccolti fondi per gli ospedali pediatrici di Mykolaiv e Zaporizhzhia.

Il tour di beneficenza

"Il tour è un'occasione per ricordare al mondo che gli ucraini, oggi, stanno combattendo non solo per il loro paese, ma stanno difendendo la democrazia, la libertà e lo sviluppo d'Europa e del mondo", ha detto Vakarchuk. Prima dell'esibizione, l'incontro del frontman con un gruppo di ucraini dell'associazione UaMi, quelli che ogni giorno tengono un presidio in piazza del Duomo per ricordare a milanesi e turisti di passaggio gli orrori della guerra d'aggressione subìta dall'Ucraina.