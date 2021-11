"La buona novella", un concerto omaggio a De Andrè con LaVerdi

Mercledì 1 e giovedì 2 dicembre all'Auditorium di Milano l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi si esibirà in un concerto dedicato a Fabrizio De André, La buona novella.

Il concerto

"Ancora adesso, dopo quarant’anni, la musica di Fabrizio De André continua a farci emozionare e riflettere" scrvino gli organizzatori. "A poca distanza dagli stravolgimenti del Sessantotto, il 19 novembre 1970 usciva il concept album “La buona novella”, il risultato della lettura da parte del cantautore di alcuni vangeli apocrifi (il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo arabo dell’infanzia, per esempio), con alcuni pezzi di straordinaria intensità come Il testamento di Tito, Il sogno di Maria, Tre madri. A dar voce alle canzoni di Faber, sale sul palco dell’Auditorium The Andre, nome d’arte del giovane cantautore Alberto che per la prima volta si cimenta in un tributo dal vivo a Fabrizio De André".

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.