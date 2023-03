L’Orchestra Sinfonica di Milano racconta l’orrore della guerra con la musica struggente di Benjamin Britten

Venerdì 10 e domenica 12 marzo all'Auditorium di Milano arriva un appuntamento da non perdere che inaugura un marzo pieno di musica straordinaria: per l'occasione, in queste due giornate si eseguirà il War Requiem di

Benjamin Britten.

L’Orchestra Sinfonica sarà accompagnata dal Coro Sinfonico (diretto da Massimo Fiocchi Malaspina), dal Coro di Voci Bianche di Milano (diretto da Maria Teresa Tramontin) e da un cast d’eccezione costituito da Heather Engebretson (Soprano), Gwilym Bowen (Tenore) e Robert Bork (Basso-baritono). Tutti tenuti insieme dalla sapiente concertazione di Robert Trevino, un graditissimo ritorno all’Auditorium di Milano.

L'opera

Il War Requiem op.66 è un lavoro sinfonico che si propone di sublimare in musica l’idea secondo la quale la memoria della sofferenza rappresenta uno strumento fondamentale per poter costruire un futuro per sé e per gli altri, una denuncia gli orrori della guerra che non contiene una visione trascendente sulla realtà, nonostante, potrebbe dirsi, echeggia l'insegnamento di Cristo, nella cui divinità Britten non credette, ma il cui esempio,

sostenne, sarebbe stato utile comprendere e seguire, in un’ottica secondo cui le istanze di amore e di amicizia, da qualunque parte provengano, possano sovvertire quel tragico gioco della morte che è la guerra, rivendicando sopra ogni interesse privato le ragioni comuni della pace.

Vale la pena comprendere il contesto in cui tale composizione vede la luce, a Coventry, in occasione della consacrazione della cattedrale di San Michele, il 30 maggio 1962. Proprio a Coventry, la cittadina che fu teatro di crudele e insensato bombardamento tedesco del 1940, che distrusse quasi mille anni di storia. L’avvenuta ricostruzione della città culminò nel 1962, e, in occasione dell’apertura della nuova chiesa, doveva risuonare una musica adeguata, firmata da autori inglesi. Benjamin Britten scrive dunque il suo capolavoro, un compianto sulla guerra, un inno alla pace. Accosta e alterna testi antichi e moderni, le parole canoniche della messa latina e le rime inglesi di Wilfred Owen, morto giovane al fronte nel 1918. Un affresco ecumenico, tuttora attuale, sempre in repertorio, nonostante lo sforzo che richiede a esecutori e organizzatori.