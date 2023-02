Il concerto rock dell'Orchestra Sinfonica di Milano

Domenica 5 febbraio l'Orchestra Sinfonica di Milano porta sul palco dell'Auditorium di Milano Prog & Classical, un concerto dedicato al progressive rock.

Il concerto

Protagonista della serata "Pictures at an Exhibition", capolavoro degli Emerson, Lake & Palmer, (nell’arrangiamento di Ivan Merlini), vera e propria rivisitazione del grande classico di Musorgskij, nonchè alcuni brani che rendono gloria al progressive rock dei mitici New Trolls.

Sul palco, con l'Orchestra diretta da Giovanni Marziliano, a fianco della formazione costituita da Matteo Giudici, Fabio Mancini e Tobia Scarpolini, ci sarà Roberto Tiranti, che nella band ha militato dal 1996 fino al suo scioglimento.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.