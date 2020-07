L'Orchestra Sinfonica Unimi da Estate Sforzesca

Martedì 28 luglio al Castello Sforzesco suonerà l'Orchestra Sinfonica UniMi. All'interno di Estate Sforzesca, la rassegna di musica e teatro nel cortile del Castello Sforzesco, l'Orchestra Sinfonica, diretta da Alessandro Crudele, eseguirà un programma classico che propone la Sinfonia n.3 di Schubert.

La celebrazione dell'anniversario della nascita di Beethoven

l'Orchestra Sinfonica UniMi, per l'occasione, celebrerà anche il 250° anniversario della nascita di Beethoven, con la Sinfonia n. 1 in do maggiore, incessante dialogo di materiali e prorompente inizio di una nuova era compositiva.

L'Orchestra Sinfonica Unimi

Fondata nel 2000, l’Orchestra UniMi è diventata, grazie al suo direttore musicale Alessandro Crudele, una delle migliori orchestre sinfoniche di Milano, rappresentando allo stesso tempo, per la singolarità del suo progetto, un’autentica sfida sulla scena musicale del nostro Paese.

L’Orchestra UniMi collabora regolarmente con direttori e solisti di fama internazionale. Tra gli altri: Petr Altrichter, John Axelrod, Mario Brunello, Davide Cabassi, Natalie Clein, Francesca Dego, Enrico Dindo, Bernhard Gueller, Viviane Hagner, Martin Helmchen, Ingrid Fliter, Paul Mann, Céline Moinet, Isabelle Moretti, Gerhard Oppitz, Roberto Paternostro, Vadim Repin, Fazil Say, Ragna Schirmer, Bojan Suđić, Sergio Tiempo, Bramwell Tovey, Milan Turkovic, Anika Vavic, Lilya Zilberstein, oltre che con “prime parti” dell’Orchestra del Teatro alla Scala e dei Berliner Philharmoniker nel ruolo di solisti.

E' possibile acquistare i biglietti on-line.