"Un viaggio alle origini del jazz: blues,gospel, ragtime, swing. Dalle prime espressioni ai giorni nostri, nelle originali versioni per pianoforte a quattro mani curate ed interpretate dal Metamorphosis Duo. Al pianoforte: Sonia Vettorato e Simona Russo. Ingresso gratuito, con green pass. Venerdì 12 novembre 2021, al Teatro "La Creta" di Milano, via dell'Allodola, 5. Per prenotare scrivere una mail all'indirizzo concertocreta@gmail.com oppure inviare un messaggio al numero 3498046709. ".

