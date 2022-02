Alla Palazzina Liberty un concerto speciale per la ricerca sul cancro

Sabato 12 febbraio Beatrice Venezi torna a dirigere l’Orchestra Milano Classica con un concerto dedicato alla forza delle donne alla Palazzina Liberty.

Figure forti, gitane indomite, eroine indimenticabili per un evento a sostegno di Pink Union, progetto di Fondazione Humanitas a favore della ricerca scientifica per la cura e la prevenzione delle patologie femminili. Il ricavato di questo evento sarà interamente devoluto al progetto Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca

Programma

Di seguito il programma del concerto:

- Umberto Giordano, Intermezzo da “Fedora”

- Luigi Cherubini, Ouverture da “Medea”

- Giuseppe Verdi/AntOnio Bazzini, Fantasia da “La Traviata”. Versione per orchestra da camera di Claudia Brancaccio

- Georges Bizet, Carmen Suite n.1

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.