Paola e Chiara in concerto al Magnolia. Orari e biglietti

Dopo il successo di Sanremo, Paola & Chiara porteranno la loro musica pop sul palco del Circolo Magnolia Venerdì 15 settembre nell'ultimo imperdibile appuntamento del tour "Paola & Chiara Per Sempre – Estate".

Un duo al passo con i tempi

Paola & Chiara è un duo di musica pop e dance pop composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi. Nel corso della loro carriera pluridecennale hanno venduto circa 5 milioni di dischi, hanno prodotto otto album in studio e trentaquattro singoli, oltre a varie ristampe per il mercato internazionale, raccolte e opere audiovisive. Il loro debutto è datato nel 1996 quando hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Amici come prima," che ha ottenuto un notevole successo.

Successivamente, hanno pubblicato il loro primo album, "Ci chiamano bambine," che ha contribuito a consolidare la loro popolarità. Uno dei loro singoli più noti è "Vamos a bailar" del 1998, che ha raggiunto la vetta delle classifiche italiane e ha contribuito a renderle famose anche all'estero.

Il duo ha dimostrato enorme versatilità, spaziando dal pop all'electronic dance music (EDM), ottenendo premi e riconoscimenti e diventando un’icona della musica pop italiana. Nel 2007, le due sorelle hanno deciso di intraprendere strade musicali separate per perseguire progetti individuali con qualche sporadica apparizione insieme nel corso degli anni. Solo nel 2023 si sono ricongiunte annunciando la reunion e partecipando come duo alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, dove si sono classificate 17esime con il brano “Furore”. Poco dopo il successo al Festival di Sanremo, il duo ha rilasciato il 12 maggio un nuovo lavoro discografico intitolato "Per sempre".

Questo album includeva numerose reinterpretazioni dei loro brani di successo, realizzate in collaborazione con artisti contemporanei di spicco nel panorama musicale. L'unico brano inedito presente nell'album era "Mare caos", il secondo estratto dal disco che è stato anticipato dalla sua pubblicazione.

Con l'arrivo dell'estate, hanno collaborato con i Boomdabash nel singolo intitolato "Lambada", che è stato pubblicato il 16 giugno 2023. Successivamente, hanno lanciato una nuova versione di "Vamos a bailar" intitolata "Vamos a bailar with Tiziano Ferro" con la produzione di Gabry Ponte.

Sulla scia del successo dell’ultimo progetto discografico Per Sempre (Columbia Records/Sony Music Italy), che ha debuttato sul podio FIMI degli album e dei vinili più venduti, e sulle note dei brani più amati di sempre, Paoloa e Chiara sono pronte a regalare al pubblico uno show più iconico e indelebile che mai che chiuderà la tourneé a cielo aperto prodotta da Vivo Concerti.

