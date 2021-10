Concerto di Paolo Saporiti "Energie d’autore" alla rassegna "no sprechi"

Domenica 17 ottobre, il CIQ – Centro Internazionale di Quartiere di via Fabio Massimo, a Milano, si appresta ad ospitare “Energie d’Autore", un format musicale basato su esibizioni dal vivo esclusivamente in acustico. Caratteristica principale infatti, è ridurre al minimo l’uso della corrente elettrica, con gli strumenti a distaccarsi quasi completamente da prese di corrente o amplificatori.



Sarà il cantautore milanese Paolo Saporiti, voce calda e graffiante e dallo stile raffinato, a cimentarsi in questa dimensione intima come le sue canzoni. Chitarrista, cantante e compositore, Saporiti propone un folk d’autore contaminato, in cui domina l’attenzione per i dettagli e la profondità dei testi, veraci, viscerali, catturando a pieno tutte le delicate e sottili sfumature dei sentimenti e delle emozioni umane.



Paolo Saporiti ha all’attivo 7 album in studio - tra cui “Alone” della Universal Music, “L’ultimo ricatto” e “Bisognava dirlo a tuo padre…” per la OrangeHomeRecords - e due album con il progetto Todo Modo pubblicati per GoodFellas assieme a Xavier Iriondo e Giorgio Prette, rispettivamente attuale chitarrista ed ex batterista degli Afterhours.

L’ultimo lavoro discografico di Saporiti invece, è “Acini Live Trio”, registrato live al Garage Moulinksi di Milano con i colleghi con cui condividerà anche il prossimo disco in uscita con il nuovo anno: Alberto N. A. Turra alle chitarre e Lucio Sagone alla batteria.



Per “Energie d’Autore” oltre a Saporiti suoneranno i Kabirya, trio rock di Piacenza reduci dal MEI di Faenza 2021. Ad aprire la serata il cantautore Oscar Valente.



I concerti si svolgeranno dalle ore 20.30, con un contributo d'ingresso di 5 €.



Link dell’evento: https://fb.me/e/1edMMkCjO?

