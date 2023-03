In Duomo il grande concerto di Pasqua sulle note di Bach

Mercoledì 5 aprile torna nel Duomo di Milano la Passione secondo Matteo BWV 244 di Johann Sebastian Bach, eseguita dall’Ensemble strumentale e vocale laBarocca di Milano e il Coro di Voci Bianche di Milano diretti da Ruben Jais.

Il concerto

Puntuale come ogni anno, la Veneranda Fabbrica del Duomo, in collaborazione con Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, infatti, propone nel periodo pasquale l’esecuzione del meraviglioso repertorio costituito dalle Passioni di Bach.

Questo appuntamento, ormai vero e proprio must del cartellone milanese per la Pasqua, si conferma nella Stagione 2022/2023 acquisendo un particolare significato simbolico, in un momento storico tribolato dagli orrori della distruzione: un’invocazione alla pace, a distanza di un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina e nell’imminenza del Triduo Pasquale.

Per l’occasione, i Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano (la cui direzione è affidata a Mons. Massimo Palombella) affiancheranno l’Ensemble Strumentale e Vocale laBarocca di Milano. I Pueri Cantores sono preparati vocalmente dal M. Marta Guassardo, e interverranno all’inizio e alla fine della prima parte di questa meravigliosa pagina di Bach.

Un’iniziativa frutto dell’ospitalità dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo con il Capitolo Metropolitano e la Veneranda Fabbrica del Duomo.

Biglietti

L’ingresso al concerto del 5 aprile in Duomo è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato, a partire dal 28 marzo, fino a esaurimento disponibilità di posti.