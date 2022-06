Prezzo non disponibile

Patti Smith in concerto a Milano. La sacerdotessa del rock si esibirà il 1 agosto sera, con inizio alle 21, nel Castello Sforzesco.

Vera icona del rock vivente, Smith nella sua carriera di oltre 40 anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa.

I concerti estivi che la porteranno su importanti e prestigiosi palchi a luglio – Pompei, Roma, Stresa e Cervia - e poi ad agosto a Milano vedranno l'artista ripercorrere la sua lunga e prolifica carriera, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. I biglietti sono in vendita su Ticketone da 40,25 euro.