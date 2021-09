Mercoledì 22 novembre alle ore 19 presso l’Anfiteatro Ulianova Radice del Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano si terrà il concerto gratuito di musica contemporanea dedicato a coloro che, di fronte alla tragedia dei naufragi nel Mediterraneo, si sono spesi e si spendono per salvare i migranti e mettersi al servizio dei più deboli.



Il concerto, organizzato dall’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano e aperto dai saluti istituzionali, vedrà la pianista Fernanda Damiano impegnata nell’esecuzione di brani del repertorio classico e del brano Mabrouk di Sebastiano Cognolato. Il lavoro di Cognolato è ispirato alla storia di Mabrouk, un bambino nato durante il naufragio dell’11 ottobre 2013 e morto dopo pochi minuti. Sarà presente con la sua testimonianza anche Vito Fiorino, Giusto per aver soccorso i naufraghi a Lampedusa.



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso dell’area del concerto.



Per maggiori informazioni e prenotazioni: segreteria@gariwo.net - 02 36707648

In ragione del contenimento dei contagi da Covid-19 e per permettere una più ampia partecipazione al concerto, ogni persona potrà prenotare un massimo di due posti a sedere.

Sul sito di Gariwo: Gariwo.net/concerto

- Indirizzo Giardino:

ingresso nord: via Cimabue

ingresso sud: piazza Santa Maria Nascente

MM1- QT8



Da anni Gariwo si impegna per far conoscere, come esempio di responsabilità nel nostro tempo, le storie dei Giusti nel contesto delle migrazioni; alcuni di loro sono inoltre onorati al Giardino dei Giusti di tutto il mondo al Monte Stella di Milano.



Il concerto per i Giusti del Mediterraneo si inserisce in un più ampio progetto che culminerà domenica 3 ottobre al Teatro dell’Arte della Triennale di Milano con la prima di Requiem Mediterraneo, opera musicale composta da Sebastiano Cognolato e dedicata alla memoria del naufragio dei bambini (11 ottobre 2013, Lampedusa).



L'immagine che abbiamo scelto rappresenta “Nuova speranza”, il memoriale a Lampedusa per ricordare tutte le vittime del 3 ottobre 2013, a cura di Vito Fiorino e Gariwo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...