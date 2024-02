Concerto per la pace

Domenica 17 Marzo alle ore 15:00, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa ( via Neera, 24), l'Ass. "Art & Music Insieme" organizza un pomeriggio di grande cultura, con musica lirica , brani e duetti d’opera e operetta e musica natalizia. Si esibiranno il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Vitaliy Kovalchuk, accompagnati al pianoforte da Inessa Filostovich e violino Xhiliola Kraja. Condurrà il concerto il Prof. Markus Krienke.



Per prenotazioni contattare cell. 3498609353/ artemusic.insieme@gmail.com



https://www.facebook.com/events/423173556718812