Alla scoperta dei pianeti in musica: l'appuntamento all'Auditorium di Milano

Sabato 21 gennaio arriva un appuntamento musicale imperdibile per i più piccoli, un vero viaggio alla scoperta dei pianeti con l'Orchestra Amatoriale e Coro "I Giovani di Milano".

Lo spettacolo

Lo spettacolo, consigliato dai 5 anni in su, è in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e accompagerà i piccoli spettatori in un viaggio nell’universo alla scoperta dei pianeti, delle loro caratteristiche e dei loro simpatici abitanti. Ecco quello che viene proposto ai nostri protagonisti.

Accetteranno questa sfida? E cosa scopriranno nel remoto spazio infinito? Capiranno che ogni pianeta si muove con un suo ritmo, con un suo moto, con una sua musica, perchè ogni pianeta è diverso e unico nello stesso tempo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto sul sito dedicato.