I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Milano. Orari e biglietti

Lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno dal vivo al Mediolanum Forum di Assago.

Il gruppo

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo. Il gruppo raggiunge il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al 70º Festival di Sanremo nella sezione Campioni, concorrendo con il brano Ringo Starr, classificandosi al terzo posto.

Grazie alle sonorità pop moderne e leggere, ai testi ironici e accattivanti e alla simpatia dei componenti, il gruppo è diventato in poco tempo uno dei più famosi in Italia, acclamato sia dai giovani che dagli over.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.