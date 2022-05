Pollini, concerto per l'Ucraina: "Non vado in Russia da quando c'è Putin"

Un gigante del nostro tempo, Maurizio Pollini, si siederà al pianoforte, domenica sera, nella cornice di Sala Verdi al Conservatorio e suonerà gratis pezzi famosissimi di Chopin (tra cui la Mazurca n. 3 e la Barcarola) e la Fantasia di Schubert, in una serata speciale per raccogliere fondi per l'Ucraina.

Pollini ha accettato di esibirsi in un concerto straordinario sotto l'egida della Società del Quartetto, per ragioni umanitarie (aiutare la popolazione) ma anche schierandosi decisamente contro la guerra. Come nel 1972, quando un suo concerto divenne 'agitato' per una dichiarazione contro la guerra in Vietnam. Una lettura, la sua, sempre a sostegno della pace e contro chi provoca la destabilizzazione dell'ordine, contro chi usa le armi per invadere un altro paese. Tanto da affermare con convinzione che Putin dovrà rassegnarsi e che lui non torna in Russia da quando c'è il nuovo 'zar' al potere.

La serata sarà senza compenso e tutto il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è alle 20.30 di domenica 29 maggio.