Il concerto del Quartetto Rilke al Teatro Menotti

Domenica 16 aprile lo spazio Atelier del Teatro Menotti ospiterà Il Quartetto Rilke, giovane e promettente ensemble formatosi all'interno della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Il quartetto - tutto al femminile - proporrà un programma ricercato, cimentandosi nell’esecuzione di alcuni tra i capolavori della letteratura per quartetto d’archi.

Il concerto

L'ascoltatore verrà guidato in un viaggio alla scoperta della Mitteleuropa a cavallo tra Settecento e Ottocento che vede come protagonisti Mozart, Beethoven e Schumann. Ad aprire, un brano iconico di Mozart, per poi proseguire con l'ultimo Quartetto per archi di Beethoven, punto di arrivo della sua incredibile produzione per questo tipo di ensemble e infine, il terzo Quartetto di Schumann, dal carattere squisitamente romantico.

Il Quartetto Rike

Il Quartetto Rilke nasce nel 2021 all’interno della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano dalla passione per la musica da camera di Giulia Gambaro (violino), Martina Verna (violino), Giulietta Bianca Bondio (viola) e Federica Colombo (violoncello) e si forma sotto la guida del M° Carlo Feige. Nell’ottobre 2022 viene selezionato per partecipare al programma di formazione avanzata Stauffer Artist Diploma in Quartetto d’archi presso il prestigioso Stauffer Center for Strings di Cremona, dove ha occasione di perfezionarsi con il Quartetto di Cremona e con docenti ospiti provenienti da tutto il mondo. Tra questi, Ettore Causa (Yale School of Music), Miguel Da Silva (Ysaÿe Quartet), Mark Messenger (Royal College of Music) ed Eckart Runge (Artemis Quartet). Il Quartetto ha inoltre avuto modo di incontrare e lavorare con Teemu Kupiainen, docente di viola e musica da camera presso la Sibelius-Akatemia di Helsinki, e Danilo Rossi, storica Prima Viola dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano.Il Quartetto si è esibito in numerose occasioni.

Tra queste spiccano i recenti concerti tenutisi a Helsinki per l’Istituto Italiano di Cultura e presso l’Auditorium Lattuada di Milano per Isole di suono, l’intervento per la rassegna musicale milanese Notti Trasfigurate e la collaborazione con i liutai Andrea e Giovanni Varazzani e l’archettaio Arturo Ponce, che ha visto il Quartetto Rilke esibirsi con i loro strumenti in un concerto presso Fondazione Città di Cremona per Mondomusica. Dalla particolare attenzione per la pluralità dei linguaggi musicali nasce, inoltre, la fruttuosa collaborazione con il celebre pianista e compositore Enrico Intra, con il quale il Quartetto ha suonato in prima esecuzione assoluta la sua nuova creazione Ossimoro all’interno dell’ultima edizione del rinomato festival JAZZMI. Altrettanto notevole la replica tenutasi presso il Teatro LabArca in collaborazione con il clarinettista Paolo Tomelleri.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.