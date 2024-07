I Queens of the Stone Age in concerto agli I-Days (e dove acquistare i biglietti)

Prezzo non disponibile

Sabato 6 luglio all'Ippodromo Snai di San Siro si esibiranno dal vivo i Queens of the Stone Age, storica band americana.

Il gruppo è pronto a portare sui palchi italiani i brani che hanno scritto tra le migliori pagine del rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco “In Times New Roman…” uscito per Matador lo scorso 16 giugno, tra ritornelli ipnotici e groove fuori dal comune.

La band, composta nella sua formazione attuale da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, che ha pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera, si è imposta come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock ed è entrata a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

E' possibile acquistare i biglietti del concerto sul sito on-line.