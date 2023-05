Il mega concerto gratuito di Radio Deejay a Milano: tutti i cantanti che saranno sul palco

Dj set, più di venti artisti sul palco, 48 ore di musica. Torna la grande festa di Radio Deejay a Milano, con il capoluogo meneghino che sabato 10 e domenica 11 giugno sarà teatro della "Milano party like a Deejay". Appuntamento al Parco Sempione e all'Arco della Pace per "due giorni gratuiti di musica, sport, incontri, intrattenimento e condivisione insieme agli speakers della radio, per un evento unico sul panorama nazionale, diffuso in due luoghi simbolo della città".

"Parco Sempione, per l’occasione, sarà suddiviso in 6 aree tematiche con tante attività rivolte a un pubblico di ogni età", mentre "il palco dell’Arco della Pace si accenderà sabato 10 giugno, dalle ore 18.00 alle 21.00, con i coinvolgenti dj set di Mace, Zef e Marz e Bassi Maestro", hanno annunciato dalla radio di via Massena.

Domenica 11 giugno sarà la volta della serata evento dove sono previste dalle ore 17 le esibizioni live di alcuni degli artisti più amati del momento. Sul palco ci saranno Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, gIANMARIA, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso, Wayne.

Tra una performance e l’altra, si alternano gli speakers della radio, mentre arricchiscono la serata i dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo, il live set di Nikki e DJ Aladyn e il gran finale con Albertino.