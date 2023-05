A Milano torna il concertone di Radio Italia gratis: chi ci sarà sul palco

La grande musica torna in piazza Duomo. Sabato 20 maggio, alle 20.40, sotto la Madonnina andrà infatti in scena il concertone di Radio Italia. L'evento sarà presentato, per il decimo anno consecutivo, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi. Ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà invece la conduttrice Daniela Cappelletti.

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai.



"Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua con continuità e all'insegna della qualità - ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, giovedì mattina alla presentazione dell'evento -. Il concerto gratuito in piazza Duomo è un appuntamento imprescindibile per Milano e per tutti coloro che amano la buona musica italiana e dal vivo. Sono certo che anche quest'anno, il 20 maggio, Radio Italia Live regalerà una serata di festa a tutta la città”.



“Radio Italia torna per un nuovo, entusiasmante concerto gratuito nella piazza più importante della città - ha aggiunto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura -. Uno spettacolo speciale, totalmente live, che anche quest’anno sarà trasmesso in diretta televisiva e sul web, in modo da diventare una festa non solo per Milano ma per tutta l’Italia“.

“Che dire, è da un anno che aspettiamo di poter tornare in piazza Duomo a Milano e vivere le emozioni uniche che il concerto è in grado di regalare a tutte le persone in piazza o a quelle che ci seguiranno attraverso radio e televisione. In un panorama ormai affollato di manifestazioni musicali, Radio Italia Live resta l’unico evento realizzato interamente dal vivo con la presenza di un’orchestra vera, che da quest’anno abbiamo ribattezzato Radio Italia Live Orchestra. Quest’anno saranno dieci artisti di altissimo livello i protagonisti che si esibiranno in mini concerti in quanto il format, ormai storico, prevede che ogni cantante esegua tre canzoni. Voglio ringraziare, oltre a Rai Pubblicità, le istituzioni, le case discografiche, i management e tutti quelli che anche quest’anno contribuiranno alla, mi auguro, ottima riuscita del nostro evento", gli ha fatto eco Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia.