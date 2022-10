Concertone Radio Italia in piazza Duomo: svelata la data del prossimo evento

La grande musica torna nel cuore di Milano. Il 20 maggio 2023 in piazza del Duomo ci sarà l'ormai classico appuntamento con il concertone di Radio Italia, giunto alla sua 11esima edizione.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’editore e presidente Mario Volanti: "Sono sicuro che sarà un altro momento di gioia, felicità, incontro e condivisione come è stato quello dello scorso 21 maggio. siamo qui per annunciare la data del nostro Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano per il 20 maggio 2023", ha detto Volanti. Che è poi stato raggiunto dal sindaco Beppe Sala: “Decima edizione, 20 maggio, nel 2022, dopo il blocco per il covid, siamo ripartiti con grande emozione e partecipazione e nel 2023 sarà anche meglio. Grazie perché quello che fate è un regalo alla città di Milano e dobbiamo riconoscerlo", ha spiegato il primo cittadino.

L'appuntamento, come sempre, sarà totalmente gratuito e porterà sul palco i grandi nomi della musica italiana per un evento che ha sempre conquistato i milanesi.