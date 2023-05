Chi ci sarà al concerto gratis di Radio Italia in Duomo: tutti i cantanti

Dieci artisti sul palco. Ognuno con tre canzoni. È tutto pronto per il concerto di Radio Italia live in piazza Duomo a Milano. L'appuntamento, completamente gratuito, è per sabato 20 maggio, con inizio alle 20.40, proprio davanti alla cattedrale simbolo di Milano.

Il cast è stato svelato nei giorni scorsi: sotto la Madonnina canteranno Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai. Dieci cantanti che si esibiranno in un mini concerto personale, come svelato da Mario Violanti, editore e presidente Radio Italia.

A fare gli onori di casa, per il decimo anno consecutivo, saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi. A intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà invece la conduttrice Daniela Cappelletti.