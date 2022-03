La grande musica torna in Duomo: quest'anno ci sarà il concertone di Radio Italia

Di nuovo in piazza. Di nuovo insieme. Quest'anno a Milano torna il grande appuntamento con il concertone di Radio Italia live, l'evento musicale in Duomo gratuito e aperto a tutti. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore, quando in albo pretorio è stata pubblicata la delibera della giunta comunale, che ha accolto la richiesta arrivata proprio da Radio Italia a febbraio per l'organizzazione dell'appuntamento, che ha sempre portato sotto la Madonnina grandi artisti italiani e internazionali.

Negli ultimi due anni, nel 2020 prima e nel 2021 poi, il concerto - ormai un evento fisso dell'estate meneghina - era saltato a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni imposte dall'ermegenza sanitaria, ma quest'anno sembra che sia tutto pronto per il grande ritorno.

"In questo momento di ripresa, l’amministrazione comunale, per sostenere il comparto della cultura nel suo complesso, deve favorire processi di rilancio, pur nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti, per coordinare e sostenere iniziative di spettacolo e riavvicinare il pubblico agli spazi cittadini, stimolando il desiderio di vivere di nuovo l’esperienza unica dello spettacolo dal vivo", si legge nel documento di palazzo Marino. E ancora: "Non può trascurarsi peraltro la fortissima spinta da parte dei tanti operatori culturali, desiderosi di riprendere al più presto la propria attività di produzione e diffusione di iniziative ed eventi, armonizzando la tipologia di evento alle nuove e mutate condizioni impartite dal governo e dalla regione".

Da qui la decisione di dire di sì al concerto di Radio Italia, che si terrà il 21 maggio, chiaramente in piazza Duomo. E gli organizzatori hanno anche già chiesto che l'evento si ripeta nel 2022 e nel 2023, con la possibilità di rinnovare l'accordo per un ulteriore anno.

"La realizzazione dell’evento Radio Italia Live - viene rimarcato nelal delibera - evidenzia l’impegno del comune a realizzare e garantire nuove forme di fruizione culturale cittadina supportando altresì i tanti operatori culturali e i lavoratori del mondo dello spettacolo duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, consentendo, inoltre, di promuovere e diffondere la cultura musicale e riavvicinare il pubblico agli eventi live, in quanto iniziativa che vede protagonisti artisti di fama nazionale ed internazionale, in grado di dare lustro alla città di Milano", oltre che di "offrire gratuitamente a tutti i cittadini e turisti, un evento unico nel suo genere" in grado di "promuovere sempre di più l’immagine della città di Milano nel mondo".

Il covid, però, non è dimenticato. E per questo nello stesso documento viene specificato che "la realizzazione del concerto per l’anno 2022 rimane subordinata all’andamento della situazione sanitaria e alle norme governative e regionali di contrasto al covid 19 in vigore". La speranza è che non ci sia bisogno di cambiare i programmi.