A Milano torna il concertone di Radio Italia (ed è gratis)

Manca poco al Concerto di Radio Italia Live, il più grande evento gratuito di musica in Italia, che torna in piazza Duomo a Milano sabato 20 maggio.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, l’evento sarà presentato, per il decimo anno consecutivo, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice Daniela Cappelletti. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

I protagonisti del concerto

Protagonisti sul palco con la "Radio Italia Live Orchestra" diretta dal Maestro Bruno Santori: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai.

"Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua con continuità e all'insegna della qualità – ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il concerto gratuito in piazza Duomo è un appuntamento imprescindibile per Milano e per tutti coloro che amano la buona musica italiana e dal vivo. Sono certo che anche quest'anno, il 20 maggio, Radio Italia Live regalerà una serata di festa a tutta la città”.

“Radio Italia torna per un nuovo, entusiasmante concerto gratuito nella piazza più importante della città – ha aggiunto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura. Uno spettacolo speciale, totalmente live, che anche quest’anno sarà trasmesso in diretta televisiva e sul web, in modo da diventare una festa non solo per Milano ma per tutta l’Italia“.

Dove vedere il concerto

"Radio Italia Live - Il Concerto" sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Il concerto sarà in diretta, già dalle 20.40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).