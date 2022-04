In piazza Duomo torna il grande concerto di Radio Italia

Sabato 21 maggio in piazza Duomo torna dal vivo il concerto di Radio Italia, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.

L'evento si svolgerà in occasione del quarantesimo compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana.

La conferenza stampa

L'appuntamento è stato presentato lunedì 4 aprile a Palazzo Marino dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dall'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, dall'editore di Radio Italia Mario Violanti, dal Vicepresidente di Radio Italia Marco Pontini e dall'Executive Vice President Programming di Sky Italia Antonella d’Errico, con i presentatori Luca Bizzarri e, in collegamento, Paolo Kessisoglu.

Radio Italia Live - Il Concerto si conferma l’appuntamento musicale dal vivo più atteso, che fin dalla prima edizione nel 2012, ha rappresentato un’opportunità imperdibile e unica di condivisione e aggregazione. Sarà l’occasione, per il pubblico, di rivivere momenti indimenticabili di spensieratezza e pura gioia e, per gli artisti, di tornare ad esibirsi di fronte ad una platea entusiasta dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria.

Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comici, attori e conduttori e grandi amici di Radio Italia, saranno per l’ottavo anno i presentatori dell’evento, pronti ad un intrattenimento ironico e inconfondibile. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino.

I protagonisti sul palco

Protagonisti sul palco, con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni, Ultimo.

"Sarà bello rivedere piazza del Duomo in festa per il Concerto di Radio Italia - ha affermato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Partecipare ad eventi di musica dal vivo è una delle esperienze di cui si è sentito molto la mancanza in questi anni di emergenza sanitaria. Per questo motivo, sono certo che il ritorno a Milano di Radio Italia Live - Il Concerto sarà salutato con grande entusiasmo. D'altra parte questo è uno degli appuntamenti musicali più attesi in città. La formula del successo è semplice: buona musica e bravi artisti, con il nostro Duomo sullo sfondo. La musica unisce, emoziona, avvicina, stempera le tensioni e aiuta a riflettere: il Concerto di Radio Italia torna a ricordarci tutto ciò, con il buonumore che lo contraddistingue oramai da dieci anni".

L'evento è gratuito.