Al Carroponte il IV Raduno Timido con Ruggero de I Timidi

Domenica 5 settembre al Carroponte si terrà l IV Raduno Timido, a cui parteciperà anche Ruggero de I Timidi.

"Non si sa ancora molto del IV Raduno Timido, ma una cosa è certa: si terrà il 5 settembre 2021 in una nuova location, il Carroponte di Sesto San Giovanni, punto di riferimento per la musica live dell’estate milanese" scrivono gli organizzatori. "Tutto il resto è avvolto in un alone di mistero, lo stesso Ruggero è ignaro di quello che accadrà. Forze oscure sovvertiranno lo spazio-tempo? Un temibile antagonista si paleserà da un mondo parallelo? Il Maestro Ivo diventerà gender fluid?"

L'artista

Ruggero de I Timidi, pseudonimo di Andrea Sambucco, è un comico e cantante italiano.

Vive le prime esperienze musicali nell'underground friulano, formando la band TFR con alcuni compagni di classe. Nello stesso periodo prende parte agli spettacoli teatrali Le Negre di Jane Janet e Chi ruba un piede è fortunato in amore di Dario Fo. Nei primi anni duemila tenta la professione di cantautore, partecipando a manifestazioni locali e realizzando due album, s.e.m.p.l.i.c.e. e La stagione del beltempo, pubblicati dall'etichetta indipendente "Kennydog Records", fondata dallo stesso Sambucco. Nel 2007 realizza la sigla di Berto Lôf, versione in friulano del cartone di Lupo Alberto.

Dal 2005 si dedica al mondo del cabaret, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il premio al Festival di Cabaret Cabawave nel luglio 2005 e il Premio della Critica al Festival Locomix di San Marino nell'aprile 2008. Dopo aver partecipato alle trasmissioni L'eredità e Cultura moderna, fa il suo esordio in televisione nel 2008 nel programma comico Central Station con lo sketch "Corso pratico: cabarettista in 5 minuti". Nel 2009 partecipa a Colorado Cafè e l'anno seguente passa a Zelig Off. In quest'ambiente conosce la sua futura consorte, l'architetto Fabiana Incoronata Bisceglia.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto sul sito dedicato

