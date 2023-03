Il concerto di Salmo a Milano. Orari e biglietti

Prezzo non disponibile

Dopo la grande partenza del Flop Tour, Salmo torna a esibirsi live nei palazzetti e riparte da Milano il 20 marzo, con un concerto imperdibile al Mediolanum Forum.

Il concerto

Salmo è accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. L’artista ha annunciato - tramite i social e un’irriverente campagna di volantinaggio colorata e ironica - l’uscita di 3 nuovi brani creati proprio con il collettivo, prevista per mercoledì 15 marzo.

Salmo e Le Carie sul palco regalano ai fan di ogni data uno spettacolo originale e vario, con picchi di crudo metal, djset trascinanti, oltre a un momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da “Salmo Unplugged (Amazon Original)”, lo speciale editoriale uscito il 3 ottobre 2022 su Amazon Music Italia. Questa esclusiva tracklist, registrata a fine estate in Sardegna, con arrangiamenti nuovi, è stata pubblicata anche in vinile il 9 dicembre 2022.

La scaletta

Una scaletta inedita che comprende anche i brani più significativi di Salmo oltre alle tracce dell’ultimo disco "Flop" (oltre 260 milioni di streaming totale e certificato triplo disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “KUMITE” (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “FLOP” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “KUMITE” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

