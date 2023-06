Questa sera il concerto della Scala gratuito in piazza Duomo

È il giorno del "concerto per Milano". Questa sera, alle 21.30, Riccardo Chailly e la Filarmonica tornano in Piazza Duomo per il grande concerto gratuito open air, accompagnati dal tenore Juan Diego Flórez per un programma tutto dedicato ai grandi compositori d’opera italiani.

Come sempre sul podio c’è Riccardo Chailly, direttore musicale dell’orchestra, che propone un omaggio ai grandi operisti italiani, con la partecipazione eccezionale di Flórez.

Il programma include alcune delle sinfonie e delle arie più amate del repertorio, tratte da La Cenerentola di Gioachino Rossini, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, La Traviata di Giuseppe Verdi, per concludere con “Che gelida manina” da La Bohème di Giacomo Puccini.