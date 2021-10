Solisti del Covent Garden a Milano in concerto per Vidas

È una serata speciale a favore di Vidas, associazione che dal 1982 offre assistenza e cure palliative ai malati inguaribili, adulti e minori, quella in programma lunedì 25 ottobre 2021 all’Auditorium di Milano in Largo Mahler, alle ore 20.45. Sul palcoscenico in prima assoluta per la città di Milano i Solisti del Covent Garden, ensemble formato da musicisti della Royal Opera House, una delle orchestre più famose al mondo.

Sotto la direzione del violinista Vasko Vassilev e con la partecipazione del violino solista Anastasiya Petryshak, i musicisti si esibiranno in un ricco programma di valzer e polke che andrà da Strauss a Shostakovich passando per Rossini, Khachaturian e Tchaikovsky.

Il ricavato del concerto è destinato in particolare a Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei pochissimi in Italia, che Vidas ha inaugurato nel marzo 2019. Qui, grazie alla presenza di un’équipe specializzata in cure palliative pediatriche, bambini e ragazzi che soffrono di malattie gravissime, e non soltanto nella fase terminale ma sin dall’esordio, possono trovare, insieme alle loro famiglie, sostegno e cura gratuiti in un ambiente caldo e accogliente, su misura per le proprie necessità.

Basata sull’idea di casa, Casa Sollievo Bimbi offre ai minori e ai loro famigliari servizi di degenza grazie a sei mini alloggi e ad ampi spazi, tra cui un giardino d’inverno, destinati al gioco, all’intimità e alla socializzazione.

