"Il salotto musicale", con il museo teatrale alla Scala e Musica con le Ali

La rassegna “Il Salotto Musicale”, frutto dell’accordo tra il Museo Teatrale alla Scala e l’Associazione Musica con le Ali, prosegue martedì 19 ottobre alle ore 18.30 nel Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” con uno degli appuntamenti più attesi: il concerto che vedrà protagonisti il celebre violoncellista Giovanni Sollima insieme alla pianista Carlotta Maestrini, giovane talento di quindici anni che ha già conseguito numerosi premi in concorsi prestigiosi.

Il programma del concerto spazierà dalla Sonata in sol minore n.2 Op. 5 di Ludwig van Beethoven, alla Sonata in si bemolle maggiore n.1 Op. 45 di Felix Mendelssohn, fino al Tema III del Bell’Antonio composto da Giovanni Sollima, offrendo agli ascoltatori un’esperienza davvero preziosa in uno dei luoghi più affascinati della città di Milano.

“Il Salotto Musicale” è stato infatti ideato con l’obiettivo di avvicinare ampie fasce di pubblico alla grande musica classica e a luoghi importanti e ricchi di storia e di cultura come il Museo Teatrale alla Scala e il Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”, dove si svolgono i concerti, e di offrire al tempo stesso un’importante opportunità di crescita professionale e di visibilità ai giovani musicisti sostenuti da Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.30 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto di 5 Euro acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 18 del giorno del concerto. Per informazioni: Tel. 02.38036605 info@musicaconleali.it www.musicaconleali.it

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno.

Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità.

Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio - dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura - pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali. Il progetto “Il Salotto Musicale” è realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione.

Giovanni Sollima

Giovanni Sollima è un violoncellista di fama internazionale e il compositore italiano più eseguito nel mondo. Collabora con artisti del calibro di Riccardo Muti, Yo-Yo Ma, Ivan Fischer, Giovanni Antonini, Patti Smith, Stefano Bollani, Antonio Albanese. Ha composto per il cinema, il teatro, la televisione e la danza. Nel 2012 ha fondato insieme a Enrico Melozzi i 100 Cellos. Nel 2015 ha creato a Milano il “logo sonoro” di Expo e inaugurato il nuovo spazio museale della Pietà Rondanini di Michelangelo. Nel campo della composizione esplora generi diversi avvalendosi di strumenti antichi, orientali, elettrici e di sua invenzione, suonando nel Deserto del Sahara, sott’acqua o con un violoncello di ghiaccio. Nell’ottobre 2018 alla Cello Biennale di Amsterdam ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento Anner Bijlsma Award. Nei primi mesi del 2021 ha registrato le sei Suite di J.S. Bach, simbolo di un ritorno all’essenza della musica. Giovanni Sollima suona un violoncello Francesco Ruggeri (1679).

Carlotta Maestrini

Carlotta Maestrini, 15 anni, studia con Andrea Lucchesini presso la Scuola di Musica di Fiesole. Vincitrice di numerosi premi in concorsi quali G. Campochiaro, Steinway di Verona, E. Sollima, Premio Abbado, Ibla, ha debuttato a soli 10 anni con il Concerto di Haydn in Re Magg. per piano e Orchestra a Lecce diretta da Francesco Libetta. Diretta da Giovanni Sollima ha accompagnato i violoncellisti impegnati nell’evento inaugurale del progetto “100 Cellos” che si è svolto all’Auditorium RAI di Palermo. Ha all’attivo numerosi concerti in luoghi prestigiosi e importanti manifestazioni: Teatro Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Roma con l’Orchestra Notturna Clandestina di Enrico Melozzi, Accademia Filarmonica Romana, Terni, Firenze, Empoli, Scandicci in occasione dei 40 anni di carriera di Andrea Lucchesini, Milano diretta da Massimiliano Caldi. Più volte ospite negli Stati Uniti, ha suonato il concerto di Haydn in Re Magg. diretta da Tara Simoncic e in recital al Key Biscayne e al Miami Piano Festival. Il suo primo cd, L’Alouette, inciso a 13 anni, è uscito a ottobre 2020 per Movimento Classical. Dal 2019 è sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali.