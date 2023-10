Bruce Springsteen torna a San Siro nel 2024 con due concerti: le date e i biglietti

Due concerti a San Siro per Bruce Springsteen e la sua The E Street Band nel 2024. Le date sono l'1 e il 3 giugno allo stadio Meazza, nell'ambito di un tour mondiale che toccherà molti Paesi europei e si concluderà al Wembley Stadium di Londra il 25 luglio. Diventa così ufficiale una 'voce' che stava già girando tra gli addetti ai lavori. E che segna il ritorno a San Siro per il Boss, che si è sempre dichiarato innamorato dello stadio milanese, tanto da prendere posizione, nel 2019, contro l'eventuale abbattimento (un evento che definì "tremendo" se fosse successo). Battaglia 'sposata', due anni dopo, anche dal suo chitarrista Steven Van Zandt.

Nel 2023 Bruce si è esibito all'Autodromo di Monza, per 70mila persone, all'indomani del violentissimo nubifragio di fine luglio. La decisione di esibirsi a Monza era stata presa dal management (Barley Arts) perché a San Siro non c'era posto per il 'Boss', a causa di una specie di 'overbooking' dovuta anche al rinvio di concerti saltati per la pandemia Covid negli anni precedenti.

Passata la 'tempesta' e il 'sovraffollamento', dunque, Springsteen tornerà al Meazza. I biglietti per le due date milanesi saranno disponibili, in prevendita, e soltanto per gli utenti iscritti a 'My Live Nation', a partire dalle 11 di venerdì 3 novembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 12 di lunedì 6 novembre su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.

Il tour europeo toccherà Galles, Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.