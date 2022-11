Le musiche di Star Wars protagoniste di un concerto imperdibile

Domenica 20 novembre il Maestro John Axelrod trasformerà l’Auditorium di Milano in un’astronave per condurre tutto il pubblico in un viaggio intergalattico: Star Wars & Classics, alla scoperta delle musiche di Guerre Stellari, capolavori composti dal mitico John Williams, e delle loro illustri "antenate", le musiche che ne hanno ispirato la genesi.

La serata

Per l'occasione, le atmosfere della saga cult per eccellenza avvolgeranno l'Orchestra Sinfonica di Milano e tutti gli appassionati del capolavoro di George Lucas.

Tra i brani che verranno suonati: "Musiche" di John Williams per Star Wars episodi III - "La vendetta dei Sith", V - "L'Impero colpisce ancora", VII - "Il Risveglio della Forza" e di R. Wagner, G. Holst, E. Korngold, I. Stravinskij.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.