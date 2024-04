"Star Wars, l'Impero colpisce ancora": il concerto

Sabato 4 e domenica 5 maggio agli Arcimboldi arriva Star Wars L’Impero Colpisce Ancora In Concerto.

Per l'occasione, il pubblico potrà assistere alla proiezione dei secondo film della saga stellare in alta definizione su grande schermo, mentre gli oltre ottanta musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretti dal Maestro Ernst van Tiel, eseguiranno live la mitica colonna sonora del Premio Oscar John Williams.

La pellicola

È la pellicola della grande rivelazione (quel "Sono tuo padre", svelato a Luke Skywalker, che nel 1980 ha lasciato a bocca aperta gli Stati Uniti), del duello a colpi di spade laser, di uno scanzonato Harrison Ford che bacia sul Millennium Falcon la principessa Leila, interpretata dalla scomparsa e compianta Carrie Fisher. È Star Wars: L’impero colpisce ancora, il secondo capitolo in ordine cronologico della saga, forse quello più amato.

Un cineconcerto voluto non a caso a maggio, nel “mese della Forza” e in coincidenza con il 4 maggio, ovvero lo "Star Wars Day". Una giornata celebrativa nata grazie al gioco di parole con la frase "May the Force be with you" (che la Forza sia con te), un suono simile a "May the Fourth" (4 Maggio, appunto).

La replica in costume

In occasione della replica di sabato 4 maggio TAM Teatro Arcimboldi Milano sarà aperto dal pomeriggio (dalle ore 14 alle 18) per diventare scenario di una festa stellare: all'interno del foyer e nella piazza di fronte si schierano truppe di figuranti in costume appartenenti ai gruppi ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: gli imperiali della 501st Italica Garrison, i ribelli della Rebel Legion Italian Base, i duellanti con spade laser della Saber Guild, i mandaloriani dell'Ori'Cetar Clan, i sith del Dark Empire - Darkghast Spire e i piccoli della Galactic Academy.