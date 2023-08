Lo Stato Sociale in concerto a Milano. Orari e biglietti

Lo Stato Sociale arriverà al Carroponte sabato 2 settembre con lo Stupido Sexy Futour a supporto del nuovo disco della band, “Stupido Sexy Futuro”, uscito lo scorso 5 maggio.

Il concerto

Dopo uno straordinario tour nei club interamente sold out a marzo e ad aprile, e una prima data europea a Londra lo scorso 11 maggio, il collettivo bolognese annuncia il passaggio a Milano, al Carroponte, del loro tour.

«Un’intera estate di date a prezzi popolari, cercando di abbracciarvi tutti, con in mano un disco libero da urlare, insieme ai pezzi di sempre, suonato in anteprima nei club sudati senza neanche poterlo vendere, invece di fare gli instore. La sensazione è che tutto sia lontano dal paese reale: la politica, la cultura, il cinema, la sinistra. E pure la musica, con i suoi mega eventi e i suoi biglietti alti ormai ovunque. È il momento di suonare gratis, per voi che salvate il mondo, ogni volta che sorridete».

Il gruppo

Lo Stato Sociale è un collettivo bolognese composto da Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo. Nasce nel 2009 ma solo nel 2012 arriva il primo vero album “Turisti della democrazia”, seguito dal disco “L’Italia peggiore”e per chiudere la trilogia d’esordio, “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” che li porta ad essere conosciuti al grande pubblico, arrivando persino al Festival di Sanremo con il brano “Una vita in vacanza”, e poi negli anni tre volte sul palco del concerto del primo Maggio in Piazza San Giovanni e poi una graphic novel e due libri.

Con “Combat Pop” tornano al Festival di Sanremo e successivamente il disco “Attentato alla musica italiana” e decine di concerti tutti a prezzo calmierato.

Infine, "I giorni nostri", il nuovo disco e questo tour che farà tappa al Carroponte.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.