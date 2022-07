Stromae in concerto a Milano. Orari e biglietti

Mercoledì 20 luglio presso l'Ippodromo di San Siro si terrà il concerto di Stromae. L'artista si esibirà nell'ambito del programma del Milano Summer Festival 2022.

L'artista

Stromae sale alla ribalta nel 2009 grazie alla hit Alors on danse (tratta dal disco di debutto Cheese che ha totalizzato oltre 2,5 miliardi di stream), brano che ha raggiunto la vetta della classifica in 15 Paesi.

Nel 2013, con la pubblicazione del suo secondo album Racine carrée, arriva la consacrazione definitiva al successo mondiale, totalizzando oltre 5,6 milioni di copie vendute nel mondo.

Stromae inizia a ricevere diversi riconoscimenti sia nel suo paese che all’estero (4 Victoires de la Musique, 4 NRJ Music Awards e un MTV Europe Music Award). Il cantautore ha registrato oltre 250 date sold out in tutto il mondo (è suo uno dei tour europei che ha incassato di più di sempre) tra cui la partecipazione al Coachella, al Lollapalooza e un indimenticabile concerto al Madison Square Garden nel 2015 (è stato il primo artista ad aver mai tenuto un concerto al Madison Square Garden con un repertorio interamente in francese.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.