I Subsonica in concerto a Milano. Orari e biglietti

Sabato 30 aprile il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica arriva al Live Club di Trezzo sull’Adda per un concerto imperdibile.

Il tour

Il tour porta sul palco i brani del disco “Microchip Temporale”, uscito a novembre 2019, una rielaborazione di “Microchip Emozionale”. L’album è rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di 14 tra i più significativi protagonisti della scena attuale: Achille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥SS KETA, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Ensi è ospite fisso del tour, mentre molti altri degli artisti che hanno collaborato al disco saranno presenti su alcune delle date in programma.

Mentre è ancora in corso il Microchip Temporale Club Tour, i Subsonica hanno annunciato le prime date della stagione estiva di “ATMOSFERICO 2022”, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico. Il tour sarà l’occasione per rimettere in gioco quell’attitudine al groove che segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.