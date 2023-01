I supereroi Marvel protagonisti di uno speciale concerto

Lunedì 6 febbraio la grande musica d'azione degli eroi Marvel arriva per la prima volta sul palco del Teatro Arcimboldi.

Da quando John Williams ha composto la colonna sonora originale di Superman, più di quarant’anni fa, i film basati sui personaggi DC e Marvel non hanno più smesso di entusiasmare gli spettatori di tutto il mondo.

Il concerto

“Marvel Dc – supereroi del cinema” è un concerto sinfonico con la Hollywood Simphony Orchestra che permetterà al pubblico del TAM Teatro Arcimboldi Milano di rivivere, a suon di note musicali, le azioni mozzafiato, le imprese più audaci e tutti i fantastici effetti speciali dei film di tanti supereroi che sono diventati una leggenda e sono entrati nel cuore di tutti.

Dal primo vendicatore, Capitan America, passando per Thor, Iron Man, Doctor Strange, fino allo scontro tra Batman e Superman, Wonder Woman, Flash e tanti altri ancora.

Compositori di spicco come Patrick Doyle, Brian Tyler, Alan Silvestri, James Newton Howard, John Williams e Hans Zimmer hanno composto colonne sonore che sono divenute dei moderni classici, capaci di dipingere ed evocare mondi di immaginazione senza limiti.

Un’occasione unica per tutti gli spettatori di assistere a un concerto della Hollywood Symphony Orchestra che li porterà indietro nel tempo e avanti nel futuro, dove intelligenza artificiale, fantasia e realtà si intrecciano per ridare vita ai mitici protagonisti di tante indimenticabili avventure.

I concerti Disney in Concert (18 gennaio 2023) e Marvel in Concert (6 febbraio 2023) sono due delle tappe del tour internazionale che sta intraprendendo la Hollywood Symphony Orchestra in questi mesi di inizio 2023.

Hollywood Symphony Orchestra

L'Hollywood Symphony Orchestra è una formazione speciale composta da musicisti qualificati per interpretare un repertorio dedicato al cinema. Con una lunga storia, l'orchestra ha costruito il suo prestigio internazionale attraverso un lavoro prolifico. La formazione ha partecipato a importanti tournée, cicli e festival in diversi paesi europei, come Svizzera (Victoria Hall di Ginevra), Portogallo (Coliseu dos Recreios a Lisbona, Coliseu do Porto) Germania, Olanda, Francia, Italia, Grecia e anche in Spagna, dove si è esibita nelle sedi principali: Palau de la Música a Barcellona, Auditorio Nacional de Música a Madrid, Palacio Euskalduna a Bilbao, Auditorium di Palma de Mallorca, Palacio de la

Ópera di A Coruña, Auditorio Mar de Vigo di Vigo, Auditorium Saragozza, Teatro Gayarre a Pamplona, Palacio de Congresos a Valencia,... Attraverso questi concerti, che di solito riempiono le sale, l'orchestra riesce a conquistare una vasta gamma di pubblico e portare la musica alle nuove generazioni.

Dispone di musicisti di alto livello artistico e di formazione tecnica di prim'ordine, che hanno delineato e consolidato il loro peculiare sound, mentre sono in continua evoluzione artistica.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.