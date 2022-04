Spaghetti Unplugged, un concerto speciale con Tananai

A Milano arriva "Keep Walking Together", manifestazione che celebra il ritorno della musica dal vivo con una serie di concerti itineranti che si terranno tra aprile e maggio in alcune delle citta? piu? emblematiche per la canzone italiana.

Le serate

Il format prevede tre serate in puro stile Spaghetti Unplugged – partner dell’iniziativa che da sempre supporta la scena musicale emergente – durante le quali artisti emergenti incontreranno star della musica e addetti ai lavori, esibendosi davanti ad un ampio pubblico: una festa ancor prima di un concerto, l’occasione perfetta per rendere omaggio alla musica che ci ha sempre accompagnato, seppure a distanza, negli ultimi anni.

Ad inaugurare la manifestazione il 6 aprile all’Apollo di Milano Tananai, volto milanesissimo e sulla cresta dell’onda dopo l’esperienza sanremese dello scorso febbraio con “Sesso Occasionale”, singolo certificato disco d’oro con piu? di 14 milioni di stream e oltre 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. E non sara? solo: sul palco con lui e? infatti previsto un super ospite top secret. Dopo Milano, il testimone passera? quindi a Roma, il 4 maggio all’Alcazar, ed infine a Bologna il 18 maggio al Locomotiv Club, con altri due ospiti e “padroni di casa” d’eccezione.