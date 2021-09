Al Teatro Arcimboldi un concerto di Enrico Pieranunzi con l'Orchestra Filarmonica Italiana

Prosegue l’appuntamento della domenica nell’ampio e accogliente foyer del TAM Teatro Arcimboldi Milano con Live in The Lobby. Il pubblico potrà degustare un delizioso aperitivo al bar del teatro lasciandosi affascinare dalle note dell’Orchestra Filarmonica Italiana. Domenica 19 settembre "Live in The Lobby" ospiterà un artista d’eccezione come Enrico Pieranunzi.

Il concerto

Il concerto “Blues on Bach” parte da un progetto del compositore e arrangiatore Michele Corcella e coinvolge Enrico Pieranunzi, che non è solo uno dei più grandi pianisti del nostro jazz, ma che per storia e vocazione è forse l’unico in grado di rileggere in modo personale l’eredità di John Lewis, che richiede competenze su diversi linguaggi, sensibilità e apertura.

Pianista, compositore, arrangiatore Pieranunzi è tra i più noti ed apprezzati protagonisti della scena jazzistica internazionale. Ha registrato più di 80 CD a suo nome spaziando dal piano solo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Si è esibito, oltre che sui palcoscenici dei principali paesi europei, in SudAmerica, in Giappone e numerose volte negli Stati Uniti. Tra i numerosi riconoscimenti per la sua attività musicale le tre affermazioni (1989, 2003, 2008) come miglior musicista italiano nell’annuale referendum “Top Jazz” della rivista “Musica Jazz”, il “Django d’Or” francese (1997) come miglior musicista europeo, l’Echo Award 2014 in Germania come “Best International Piano Player” e il premio “Una vita per il jazz” assegnatogli ancora nel 2014 dalla rivista Musica Jazz.