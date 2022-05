I The Killers in concerto a Milano. Orari e biglietti

Martedì 21 giugno i The Killers si esibiranno in un concerto dal vivo all'Ippodromo Snai di San Siro. La band arriverà in Italia per un’unica data al Milano Summer Festival.

Il concerto

Durante il tour, che partirà il 17 maggio dal Regno Unito e toccherà tutta l’Europa, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer - autori di canzoni che sono entrate nella storia del modern rock come Mr Brightside, Somebody Told Me e Human - si esibiranno con i loro più grandi successi e con i brani del settimo album in studio "Pressure Machine" (2021), di cui hanno da poco pubblicato un'edizione estesa e deluxe con versioni rielaborate co-prodotte dalla band.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.