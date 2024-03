I The Kolors per la prima volta in concerto al Forum di Assago

Mercoledì 3 aprile al Mediolanum Forum di Assago arrivano per la prima volta in concerto i The Kolors.

Un concerto speciale con grandi ospiti

Saranno numerosi gli ospiti che parteciperanno al concerto, tra cui Geolier, come lo stesso gruppo musicale ha confermato su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan.

E certamente il rapper napoletano non sarà l’unico ospite del loro primo concerto al Forum di Assago.

Il tour europeo

Dopo la tappa milanese, i The Kolors terranno la loro prima tournée in Europa: sveleranno le date nelle prossime settimane.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto ad Assago on-line.