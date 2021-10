JazzMi 2021, Theon Cross in concerto dal vivo in Triennale

Sabato 23 ottobre, in occasione di JazzMi, in Triennale si esibirà Theon Cross.

"C’era una volta un tempo in cui la tuba era lo strumento basso originale nel jazz. Ma c’era poco spazio per lei nei tempi dell’ascesa vertiginosa del bebop. Per invertire la rotta serviva proprio un musicista raro come Theon Cross, che con la sua visione ha ridefinito la natura stessa dello strumento. Il suo approccio unico allo strumento ne ha ampliato le possibilità sonore in modo rivoluzionario, ripristinandone l’importanza, da tempo dimenticata, come parte cruciale dell’ensemble jazz contemporaneo" scrivono gli organizzatori.