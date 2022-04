Tommaso Paradiso in concerto a Milano. Orari e biglietti

Venerdì 15, sabato 16 aprile e mercoledì 4 maggio al Teatro Arcimboldi Tommaso Paradiso si esibirà in un concerto dal vivo.

L'esibizione sostituisce la data originariamente in programma venerdì 22 aprile al Mediolanum Forum di Assago.

Il nuovo album

Dopo l’uscita del disco Space Cowboy, Tommaso Paradiso si esibisce per la prima volta in concerto da solista dopo la separazione dai Thegiornalisti. Prodotto da Federico Nardelli, Space Cowboy è un disco che sta in equilibrio fra la parte più poetica del cantautore e l’energia trascinante di altri suoi brani.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.