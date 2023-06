Il concerto per l'Ucraina con gli Okean Elzy

Venerdì 9 giugno arivano Teatro Arcimboldi gli Okean Elzy, una delle più popolari rockband ucraine. La tappa milanese fa parte del tour “Help for Ukraine” nato con lo scopo di raccogliere fondi e di sostenere l'Ucraina e i suoi profughi.

Simbolo della resistenza ucraina

Gli Okean Elzy (‘L’Oceano di Elza‘) nascono nel 1994 a Leopoli, in Ucraina, ma la loro popolarità ha superato i confini del loro paese natale. La loro musica cattura e unisce, il loro sound personale e i testi diretti toccano l'anima. I concerti del gruppo sono sempre un evento emozionante e coinvolgente.

La band ha abbattuto le barriere linguistiche con una proposta musicale caratterizzata da una combinazione di sound europeo, poesia ucraina e melodie slave.

Proprio per questo motivo hanno suonato in molti paesi del mondo fra cui Polonia, Germania, Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia.

Il carismatico frontman del gruppo, Svyatoslav Vakarchuk, fin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, si è unito alla difesa territoriale della regione di Leopoli. Il musicista visita i punti caldi del fronte, sostiene i difensori e presta assistenza volontaria ai bisognosi. Continua inoltre a ispirare i soldati e il popolo ucraino con la creatività, cantando canzoni nelle stazioni ferroviarie e nelle strade. Recentemente Svyatoslav Vakarchuk si è esibito alla centrale nucleare di Chernobyl.

La prima esibizione di beneficenza

La prima esibizione di beneficenza degli Okean Elzy si è svolta il 24 aprile 2021 nella metropolitana di Kiev, che è diventata un rifugio per migliaia di persone durante gli attacchi missilistici russi. Il concerto "I will be good" è stato trasmesso in onda su un telethon nazionale e più di 22 paesi si sono uniti alla trasmissione. Durante la trasmissione sono stati raccolti quasi 9 milioni di grivna (moneta ufficiale ucraina) che sono stati utilizzati per acquistare attrezzature mediche per gli ospedali pediatrici di Mykolaiv e Zaporozhye. E’ lì che vengono portati i bambini feriti e che subiscono amputazioni a causa della guerra nelle zone sud e est dell’Ucraina.

“Durante il nostro tour, ovviamente, raccoglieremo fondi per le necessità dei bambini ucraini che hanno sofferto durante questa terribile guerra. Sarà un’occasione anche per ricordare al mondo che gli ucraini oggi stanno combattendo non solo per il loro paese, ma stanno difendendo la democrazia, la libertà e lo sviluppo di tutta l'Europa, e spesso del mondo.” Svyatoslav Vakarchuk